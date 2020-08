Impianto crematorio di Vicenza, AIM: manutenzione non rinviabile

- Pubblicità -

Il forno crematorio del Cimitero Maggiore di Vicenza sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria non rinviabile, a garanzia del corretto funzionamento dell’impianto. Da lunedì prossimo 16 aprile e per quattro settimane, sarà pertanto sospesa l’attività e la struttura sarà presa in carico da più squadre di addetti specializzati, organizzati su più turni operativi giornalieri, domeniche comprese. I lavori riguarderanno il rifacimento dell’isolamento e del rivestimento interno del forno, per riportare a nuovo la caratteristiche refrattarie dell’impianto.L’operazione, come da programma manutentivo inizialmente prevista per l’estate, ha dovuto essere anticipata in considerazione dei raggiunti limiti di utilizzo della struttura.

Per ovviare al fermo impianto, AIM Amcps ha predisposto un articolato piano di gestione del transitorio, tenendo conto delle esigenze di cremazione derivanti, in primis, dalle richieste dei residenti del comune di Vicenza e dei comuni convenzionati, ma tenendo conto anche delle ulteriori esigenze degli altri comuni della provincia.

La continuità del servizio, nonostante la carenza di strutture nel territorio, sarà assicurata in forza di alcune convenzioni che AIM Amcps ha stipulato con impianti analoghi siti nei comuni di Spinea, Verona, Mantova, Ferrara e Bologna. AIM Amcps, per il periodo del fermo impianto, manterrà inalterate le tariffe in essere per il servizio di cremazione, ad oggi tra le più economiche del Veneto. Sempre per non creare disagi agli utenti, l’organizzazione del servizio sarà effettuata direttamente da AIM Amcps, che continuerà a ricevere le richieste dalle imprese di onoranze funebri e indicherà loro l’impianto di destinazione.

Il forno crematorio del comune di Vicenza è dato in gestione ad AIM Amcps; serve un bacino di comuni convenzionati per più di 300 mila abitanti, oltre agli altri comuni della provincia; opera su doppio turno lavorativo giornaliero, con più di 2.400 cremazioni l’anno, e con un attento controllo dei parametri ambientali.

Per ogni chiarimento o necessità, AIM Amcps mette a disposizione il numero telefonico 0444.305275, nonché lo sportello del Cimitero Maggiore, con i seguenti orari: dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle 12.15, martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00; per la prima settimana di fermo impianto, anche nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00.