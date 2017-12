Un disabile rumeno di 60 anni, che ha lavorato per decenni nella Marca e purtroppo aveva investito tutti i suoi risparmi nella ex Veneto Banca, dopo essere stato costretto da tempo a dormire in auto per l'azzeramento delle sue azioni, ha piazzato oggi, giorno di Natale, il suo mezzo di fronte all'ingresso dell'ex sede storica dell'Istituto in piazza dall'Armi a Montebelluna "fino a quando non riavrò i miei soldi", ha detto. Questo ci ha riferito telefonicamente un componente del Coordinamento don Torta e poi ha confermato TrevisoToday (sua la foto).

Se a rendere più drammatica la sua situazione è stato un gravissimo infortunio sul lavoro che lo ha reso disabile e lo ha costretto a muoversi in stampelle, proprio nel giorno di Natale il disabile rumeno ha deciso di mettere in pratica, scrive TrevisoToday, "una protesta che meditava da tempo: con la sua auto, dove da tempo è costretto a dormire, ha raggiunto la storica ex sede di Veneto Banca (ora Banca Intesa Sanpaolo), a Montebelluna in piazza dall'Armi, e ha posteggiato il mezzo a pochi passi dall'ingresso".

Per cercare di convincere l'uomo a desistere dalla sua protesta sono intervenuti sul posto i carabinieri, la polizia locale di Montebelluna ed il sindaco, Marzio Favero, che ha solidarizzato con l'uomo, "tornando a chiedere una legge speciale per tutelare i risparmiatori truffati dall'ex Veneto Banca" nell'attesa che diventi operativo il provvedimento appena approvato in Parlamento per costituire un fondo di ristoro dotato in 4 anni di 100 milioni di euro per i risparmiatori vittime delle due ex banche venete.

All'uomo è stato chiesto di spostare la sua auto, per motivi di sicurezza, dalla zona pedonale.