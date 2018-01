Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene in merito alla firma tra Regione Veneto e Trenitalia sul contratto di servizio dei trasporti. "Accogliamo con favore l'obiettivo del potenziamento del servizio di trasporti su rotaia e del rinnovo del parco-treni. Nonostante i dettagli non siano conosciuti, speriamo che il contratto preveda anche il miglioramento del servizio sulla tratta Verona-Rovigo, maglia nera in Italia sulle linee pendolari. Ultimamente l'autority dei trasporti è intervenuta a garantire le procedure di competitività nell'affidamento dei servizi di trasporto locale, come in Piemonte."

"Zaia tre anni fa aveva promesso la gara dei servizi per avere dei treni "alla giapponese" - prosegue la nota -, ma come spesso accade ha fatto esattamente il contrario rispetto a quanto promesso in campagna elettorale con la proroga di Trenitalia. Chiediamo pertanto che l'Assessore regionale De Berti riferisca quanto prima in commissione trasporti sulle nuove condizioni del contratto."

Stefano Fracasso, consigliere regionale del Veneto