Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene a seguito dell'approvazione da parte del Cipe del progetto dell'alta velocità nella tratta Verona Vicenza. "Il quadruplicamento del binario è indispensabile per far fare un salto di qualità alla mobilità su ferro in Veneto. Non solo per aumentare la velocità dei treni a media distanza, ma soprattutto per permettere di incrementare i servizi metropolitani. Oggi infatti ogni giorno i pendolari fanno i conti con una linea satura.".

"Anche il servizio su gomma - aggiunge Fracasso - deve invece cominciare a ripensarsi per essere pronto all'appuntamento con l'alta capacità. E in questa partita va tenuta in considerazione anche la Vicenza-Schio, la cui elettrificazione è in progetto. Con questa scelta Vicenza si propone quale nodo della mobilità sostenibile in Veneto".