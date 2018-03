Via libera con voto unanime del Consiglio regionale del Veneto all'esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità e degli anziani, di proprietà delle organizzazioni di volontariato: è stato approvato all'unanimità il progetto di legge n. 309 con primi firmatario e proponente Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord, che ha presentato il testo con cui, nei fatti, si va trasformando in maniera strutturale l'esenzione fino ad oggi approvata di anno in anno.

Il servizio di trasporto sociale "si inserisce nel quadro della azioni regionali volte a facilitare, in primis, le persone che altrimenti avrebbero difficoltà nel campo della mobilità e dell'accesso ai vari servizi pubblici e privati, in una logica di promozione dell'inclusione sociale - ha spiegato Finco -. Viene reso un servizio ad ampio raggio anche con servizio a ‘ a chiamata' che integra una serie di prestazioni di trasporto non oneroso per i cittadini in stato di bisogno, svolto anche a supporto degli enti locali. La mia proposta - ha sottolineato il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale - intende prorogare anche per l'annualità 2018 l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica a favore delle organizzazioni di volontariato inscritte al registro regionale che offrono il servizio di trasporto a disabili o anziani, estendendo l'esenzione dal 2019 anche alle Associazioni di promozione sociale che operano in questi ambiti, rendendo così strutturale l'azione di sostegno non più legata a continue proroghe, garantendo così alle associazioni una migliore programmazione delle proprie attività." In questo senso è stata presentata dal consigliere Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) un Ordine del Giorno approvato all'unanimità che punta a strutturare anche negli anni a venire l'esenzione.

Consiglio regionale del Veneto