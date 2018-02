Mare o montagna? I residenti a Vicenza che compiono 60 anni nel 2018 e che sono autosufficienti potranno partecipare, insieme ad eventuali loro accompagnatori anche di età inferiore, ai soggiorni estivi proposti dal Comune di Vicenza. La stessa opportunità è offerta ai residenti nei comuni aderenti al progetto: fino ad ora hanno dato la loro adesione Torri di Quartesolo e Arcugnano. La durata prevista per ogni soggiorno è 15 giorni e 14 notti con il trattamento di pensione completa.

Il pacchetto prevede anche il trasporto da Vicenza alla località scelta (e ritorno) in pullman granturismo o, per alcune destinazioni, in aereo con volo diretto per la località più vicina a quella del soggiorno e trasferimento in pullman da e per l'aeroporto di partenza e arrivo.

E' prevista, per ogni gruppo, la presenza di un accompagnatore fisso per tutta la durata del soggiorno.

Le località di mare in Italia proposte quest’anno sono Rimini Rivabella, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Cattolica, Tortoreto Lido, Rodi Garganico. Inoltre località in Sicilia e Sardegna sono in via di definizione, oltre all’isola greca di Rodi. Per la vacanza in montagna si potrà scegliere tra Pinzolo e Andalo.

Ci si potrà iscrivere ai soggiorni da lunedì 12 marzo a venerdì 13 aprile 2018. Gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle circoscrizioni e alla segreteria dell’ufficio partecipazione a Palazzo Trissino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

I programmi con le località, le date di svolgimento di ogni singolo soggiorno e i relativi costi saranno disponibili a partire mercoledì 7 marzo e saranno reperibili nelle segreterie delle circoscrizioni o nel sito internet del Comune segreteria dell’assessorato alla partecipazione a Palazzo Trissino in corso Palladio 98/A, telefono 0444222157 - 2166, oppure scrivere un’email all’indirizzo [email protected].

Informazioni: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,45710