Qualche giorno fa, con largo anticipo, il Sindaco e Presidente della Provincia, Achille Variati, ha annunciato l'arrivo di una forte perturbazione su Vicenza invitando i cittadini a fare attenzione, prefigurando scenari apocalittici. Tali annunci hanno portato delle tensioni all'interno Protezione Civile provinciale che non sembrano ancora risolte. Nel frattempo la Provincia, da sempre decantata da Variati come "La casa dei Comuni", ha deciso di rinunciare unilateralmente al servizio di reperibilità H24, con decorrenza dal 16.3.2018, comunicazione dd. 13.32018 e inviata al Prefetto, alle Forze dell'Ordine, alla Regione Veneto.

Tale decisione ha comportato che nessun avviso, nella giornata di domenica scorsa, riguardo alla nuova perturbazione è giunta ai comuni del territorio ed i Sindaci sono stati lasciati di fatto da soli. La Protezione Civile provinciale resta un fiore all'occhiello e credo sia utile per tutti i comuni e, quindi, anche per Vicenza città. Vorremmo capire come il Sindaco (e Presidente della Provincia) Variati intenda sopperire alla rinuncia del servizio di reperibilità e come tale rinuncia possa incidere sulle emergenze che, ricordiamo, abbiamo già vissuto pochi anni fa.

Francesco Rucco, Candidato sindaco di Vicenza