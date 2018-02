Si è riunito oggi 14 febbraio il Gruppo di lavoro, collegato alla Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, che si è costituito per approfondire le varie Proposte di legge sui temi legati alle indennità dei Consiglieri, al sistema previdenziale e all'assegno di fine mandato. Ai lavori del Gruppo, oltre al Presidente della Prima commissione Marino Finozzi (Lega Nord), partecipa un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. I temi sono stati affrontati con la comune convinzione che alcuni benefici, oggi nelle disponibilità dei Consiglieri, siano superabili, con particolare riferimento al sistema previdenziale e all'assegno di fine mandato.

L'ipotesi su cui si sta lavorando prevede che, dalla prossima legislatura, la Regione sia esentata da qualsiasi operazione di carattere previdenziale nei confronti dei Consiglieri regionali, con un risparmio calcolato sui 7,5/8 milioni di euro per legislatura oltre ai costi di gestione.

È stata inoltre valutata l'ipotesi di predisporre un ulteriore progetto di legge che riforma il precedente regime, oggi non più in vigore, da condividere eventualmente con le altre Regioni al fine di elaborare una proposta unitaria che possa resistere dinanzi ad eventuali ricorsi.