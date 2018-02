Hanno grande successo nelle nostre città e paesi del Vicentino e del Veneto i corsi di autodifesa personale in cui si insegnano le arti marziali e anche le nuove tecniche per rendere inoffensivo un aggressore. E tutto ciò perché il bisogno di sicurezza è molto sentito dai cittadini e soprattutto dalle cittadine che vogliono conoscere come comportarsi in frangenti drammatici di violenza di cui purtroppo si sente parlare tutti i giorni. E' lo Stato che dovrebbe difendere i cittadini italiani, la loro proprietà privata e i confini del Paese.

La funzione dell'ordine pubblico è in capo alle Forze di polizia che fanno egregiamente il loro dovere, ma non possono essere presenti al 100% sul territorio. E' assolutamente necessario aumentare le risorse a livello periferico per Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Su questo non ci piove.

Sono convinto però che possa essere una buona proposta introdurre a livello legislativo la possibilità di detrarre dalle tasse i corsi di autodifesa e anche i corsi per imparare ad usare con perizia eventuali armi che si detengono legalmente in casa.

Quindi che siano detraibili dalle tasse anche i costi dei corsi al poligono.

Sarebbe sicuramente un incentivo per un utilizzo più responsabile delle armi, un incentivo per attività sportive utili per la salute e la sicurezza e un modo per lo Stato di compensare la mancanza di risorse che a livello locale si fa sentire molto.

Costantino Toniolo, candidato per la Camera dei Deputati (capolista al collegio plurinominale "Veneto 02" di Noi con L'Italia-UDC - circoscrizione elettorale Veneto 02)