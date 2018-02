È indubbio che sia scritta anche col grande e affettivo, oltre che pratico, rapporto con la sua "comunità dei cacciatori", come lui stessa la chiama, la storia anche politica di Sergio Berlato, ex europarlamentare per la cui onestà e per il cui coraggio non abbiamo mai nascosto la nostra stima, pur essendo schierati politicamente su fronti diversi, visto che ha pagato con la cassazione della sua candidatura da voti top l'aver messo sotto accusa il sistema Galan. Issato da chi lo sostiene subito dopo, a forza e di nuovo in Regione Veneto, dove ora è capo del gruppo in crescita di Fratelli d'Italia, partito per cui si candida anche alle Politiche 2018, sentiamo Berlato, aspirante deputato, intimamente cacciatoee, mentre parla all'Hit show nello stand Confavi, molto, di caccia, ambiente ed economia indotta, meno, ma solo apparentemente, di politica.