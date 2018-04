Oltre 60 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi anche insegnanti di sostegno, incontreranno il dottor Ramzi Nasir, medico pediatra statunitense che lavora sulle disabilità dell'apprendimento. Durante l'incontro di giovedì 12 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, al Polo B55 in contra' Burci 55, Ramzi Nasir tratterà il tema dell'integrazione dei bambini con disabilità che sfuggono ai conflitti, applicando i modelli degli Stati Uniti e del Regno Unito. Inoltre approfondirà gli aspetti medici che gli insegnanti potrebbero trovarsi ad affrontare.

L'incontro è organizzato dall'ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza in collaborazione con il consolato americano di Milano.

Il dottor Ramzi Nasir è pediatra dello sviluppo con esperienza in disturbi comuni (ADHD, autismo, difficoltà di apprendimento) e di alcune condizioni genetiche più rare associate a disabilità dello sviluppo. Ha già tenuto incontri rivolti a educatori e genitori con particolare attenzione alla gestione pratica della vita di tutti i giorni.

Affronterà anche il tema della ricerca di cure per i disturbi dello sviluppo (come l'autismo), e descriverà le ultime novità in campo scientifico e anche le implicazioni pratiche per genitori ed educatori.

Recentemente è stato anche impegnato con vari enti non governativi (tra cui Medici senza frontiere) occupandosi di insegnamento e formazione per la cura dei bambini con disabilità in aree del mondo colpite da conflitti e crisi umanitarie.