Si è riunito lunedì 5 febbraio a Vicenza, il Direttivo provinciale del PSI. Il Segretario regionale Luca Fantò ha aperto i lavori, alla presenza del Consigliere comunale e provinciale Ennio Tosetto, condannando fermamente l'atto razzista che ha provocato a Macerata il ferimento di Jennifer Otioto, Gideon Azeke, Mahamadou Toure, Wilson Kofi, Festus Omagbon, Omar Fadera. "Ancora una volta, purtroppo - ha sottolineato Fantò -, in Italia il fascismo rialza la testa e questo allarma i socialisti che sono stati e sono da sempre convinti avversari di ogni dittatura. Il PSI vicentino aderisce e parteciperà anche con i suoi candidati alle Politiche 2018 alla manifestazione antifascista che si terrà il 9 febbraio a Vicenza".

Il Direttivo, su proposta del Segretario regionale, ha nominato all'unanimità Giovanni Coviello "Coordinatore del PSI a Vicenza" col mandato prioritario di tenere i contatti con le forze politiche e con le associazioni civiche locali che condividano i valori di area.



Il compagno Coviello ha accettato l'incarico ringraziando per la fiducia concessagli, "grazie a un programma graduale di iniziative che avranno come riferimento prioritario i passi da compiere per una scuola migliore, la dignità del lavoro, il diritto a una casa, la tutela del risparmio, un ambiente pulito, i nostri vecchi e, soprattutto, i nostri giovani".

Il Direttivo ha quindi valutato alcune iniziative tra cui quelle della nuova e costantemente aggiornata pagina Facebook "Insieme per Vicenza" e delle attività di comunicazione per le Politiche.

Per far conoscere la lista "Insieme" ai simpatizzanti, è stata organizzata una cena di autofinanziamento fissata per il 15 febbraio al Tavernacolo di Corso Padova 170.

Le iniziative strategiche verranno condivise con le altre forze politiche che compongono la lista "INSIEME" e verranno illustrate quanto prima "insieme" con i candidati socialisti della lista, che, nei collegi proporzionali della Camera dei Deputati e del Senato, sono Gianluca Capristo, insegnante di lettere, per Camera collegio di Vicenza, Giovanni Coviello, giornalista ed editore, e Francesca Dall'Aglio, Assessore a Rubano, Senato collegio Veneto 2 (Vicenza, Padova e Verona).

Luca FantòSegretario regionale PSI del Veneto