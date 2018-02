Stamattina, 8 febbraio, a Marghera, presso la sede della Federazione regionale del PSI, sono stati presentati i candidati veneti della lista elettorale di "INSIEME", formazione politica che unisce le esperienze dei socialisti, dei Verdi e dei prodiani di Area Civica. Si tratta di donne e uomini provenienti da diversi settori della nostra società. Dal mondo dell'amministrazione pubblica, dell'impresa, della scuola pubblica, del giornalismo, del pacifismo, dell'arte e dell'ambientalismo.

Daniela Larese Fillon, conclusa la sua esperienza come primo cittadino e candidata al Senato collegio Veneto 1 ha dichiarato che "esiste la necessità di sfidare nei territori la Lega, a viso aperto, per questo ho accettato la proposta del partito di candidarmi e rimettermi in gioco".

Cinzia Politi, già giornalista Rai, candidata nel collegio Camera di Verona ha dichiarato: "Solo Insieme possiamo superare il periodo che stiamo vivendo. Per chi come me viene dalla società civile e conosce i problemi e le difficoltà dei cittadini, è' arrivato il momento di fare concretamente qualcosa. Per questo ho accettato di candidarmi"

Giovanni Coviello, giornalista di VicenzaPiù, candidato al Senato nel collegio Veneto 2 ha detto: "Proseguirò con l'impegno politico quello giornalistico che mi vede da tempo particolarmente attivo nella tutela dei risparmiatori traditi dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, nell'attenzione ai problemi del lavoro e della sicurezza dei lavoratori e nella promozione delle attività dei giovani. Insieme alla società attiva".

"Se vogliamo essere protagonisti della sinistra- ha aggiunto Francesco Secchieri candidato alla Camera nel trevigiano - dobbiamo dimostrarlo con i consensi e la connotazione europea deve essere da stimolo per innovarci e tenere il passo verso una società sempre più socialista".

Per Francesca Dall'Aglio, candidata al Senato collegio 2 Veneto "L'impegno della lista "Insieme" e quindi il mio personale, deve essere dedicato a migliorare la vita delle persone, in una nuova fase del nostro Paese".

"Noi siamo - ha concluso Pietro Lotto, candidato alla Camera collegio di Venezia- portatori di una proposta di ampio respiro, ispirata alle generazioni future, dalle generazioni passate"

Nella coalizione del centrosinistra, la lista "INSIEME" rappresenta la politica che si ispira agli ideali di solidarietà e giustizia sociale, di equità e rispetto dell'ambiente che altrove appaiono troppo sfumati o peggio strumentalizzati.

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto