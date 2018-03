Il 12 aprile si terrà davanti alla Corte d'appello di Venezia l'udienza in seconda istanza del ricorso dei venti precari del comune di Vicenza che sono stati risarciti con 400 mila euro di indennizzo. Il comune di Vicenza ha visto pignorati i propri conti correnti proprio per l'elevata cifra da risarcire ai lavoratori precari a seguito della sentenza di primo grado. La Giunta Variati, oramai arrivata a scadenza, controvoglia e senza convocare i sindacati , stamattina ha affontato il problema della stabilizzazione dei precari storici del comune di Vicenza, sicuramente obbligata da questa seconda udienza davanti alla corte d'appello di Venezia.

E' estremamente imbarazzante, infatti, che a seguito di una condanna di primo grado così pesante la giunta non abbia pensato subito di tutelare i lavoratori (e anche i propri bilanci), stabilizzando i precari. La decisione presa oggi di avviare un ciclo di stabilizzazioni del precariato del settore educativo scolastico nel prossimo triennio giunge tardivamente: in molti enti locali del Veneto i precari sono stati stabilizzati con decorrenza 1.1.2018; non ci sono casi così analoghi di precariato storico così elevato negli enti locali del veneto come in comune di VIcenza; questa giunta non ha saputo affrontare seriamente il problema del precariato, privilegiando assunzioni di dirigenti di nomina politica e funzionari di staff (tra cui l'ex assessore di Forza Italia Maurizio Franzina) assumendoli senza alcuna selezione o con selezioni farsa prive dei necessari requisiti di legge, tant'è che la nomina dei dirigenti precari senza selezione è ancora al vaglio della Corte dei Conti.

Salutiamo come parziale vittoria questo tardiva intenzione di avviare la stabilizzazione dei lavoratori precari del settore educativo scolastico che concretamente sarà attuata in gran parte dalla nuova giunta che si insedierà tra un paio di mesi al rinnovo delle elezioni amministrative.

Sono eslcusi dalla stabilizzazione tutti quei precari che non hanno maturato i requisiti di legge previsti dal decreto Madia e sono parecchi.

Maria Teresa Turetta CUB Pubblico Impiego VIcenza