Eccesso ponderale e obesità sono due problemi che in passato hanno riguardato molti bambini italiani, anche veneti. Secondo l’indagine condotta dalla Regione Veneto, nel 2016 il 25% dei bambini di questa zona d’Italia era vittima di problemi di peso. Nello specifico, il 19% dimostrava un eccesso e il 5% poteva invece essere considerato vittima di obesità. Da ciò è nata l’esigenza di intervenire, cosa che la Regione Veneto ha fatto, prendendo delle contromisure al problema e pubblicando un documento specifico di oltre 200 pagine ricche di consigli alimentari. Di seguito, dunque, approfondiremo questo tema e scopriremo anche qual è il regime alimentare più corretto.

Qual è il regime alimentare ideale per mantenersi in forma?

È possibile mantenere la propria forma fisica senza per questo rinunciare all’apporto di tutti i nutrienti indispensabili? La dieta mediterranea è un ottimo esempio di ciò. Parliamo di un regime dai grandi vantaggi, sia in termini di rischio di cardiopatie e di colesterolo, sia in termini di apporto nutrizionale. Si tratta della nuova catena evolutiva della cosiddetta “Piramide alimentare”, una sorta di lista degli ingredienti utili e delle proporzioni di consumo, che vanno riducendosi man mano che si sale fino alla cima. Quali sono, dunque, le regole di questa piramide? L'aspetto che risalta all'occhio è che la carne dovrebbe essere consumata in minori quantità, mentre le verdure ne rappresentano la base fondante.

Alimentazione corretta: come acquistare tutto il necessario

Il segreto per una dieta sana quindi è variare quanto più possibile la spesa mangiando diversi piatti e arricchire così la tavola di tutti gli elementi nutrizionali considerati fondamentali, limitando di conseguenza le quantità di quelli a maggiore indice glicemico. Per fare rifornimento di questi alimenti oggi è possibile ricorrere anche al web, infatti, accanto alla tradizionale spesa fatta al supermercato sta prendendo sempre più piede la spesa online. Abbiamo perciò a disposizione un canale di acquisto in più, di indubbia comodità, perché ci consente di fare la spesa facilmente da casa senza uscire, perché si ha più tempo a disposizione per scegliere con calma cosa realmente si vuole acquistare e infine si ha la comodità della consegna a domicilio. Oggi sono molti i supermercati che consentono di fare la spesa online sia in Veneto che nel resto di Italia, fra cui EasyCoop, un gruppo che offre la consegna nei tempi prestabiliti e che rispetta la freschezza degli alimenti recapitati.

La pasta: ha un basso indice glicemico

Quello che è emerso da un recente studio condotto dal St. Michael's Hospital, in Canada, è che la pasta si rivela uno dei carboidrati con l'indice glicemico più basso, di conseguenza non contribuisce ad innalzare il livello di zuccheri nel sangue. Perciò, a dispetto di altri carboidrati, può essere tranquillamente assunta nelle diete dimagranti. Quali sono le ricette più leggere a base di pasta? Al primo posto troviamo le lasagne con salmone e asparagi: un tripudio di sapori e leggerezza. Il secondo piatto che consigliamo in una dieta mediterranea sono i fusilli con le cime di rapa, da condire con pochissimo sale, pepe e un filo di olio di oliva. Infine, ecco i paccheri con zucchine e vongole: qui per renderlo più gustoso vanno aggiunti i pomodori ciliegini, aglio, prezzemolo e olio di oliva, ma senza eccedere nella dose. Come abbiamo visto l'aspetto positivo di questo alimento è che si sposa alla perfezione con ogni tipo di verdura, dando vita a dei piatti gustosi ma leggeri e dietetici.