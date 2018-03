Riparte Palestra d'impresa, serie di appuntamenti proposti dal Sistema produzione di Confartigianato Vicenza per tener focalizzati, gli imprenditori, sulle opportunità e difficoltà che si incontrano nell'economia di mercato. "Ormai - ricordano i presidenti del Sistema produzione Ezio Zerbato, Maurizio Concato e Arnaldo Guglielmini - l'azienda richiede risorse umane costantemente preparate e focalizzate, proprio come nel mondo dello sport, perché si può essere dotati, ma se non ci si allena, non si curano aspetti, quali quello psicologico, i risultati non arrivano."

Quindi per reggere la frenesia del mercato, anche l'imprenditore ha bisogno di "allenamento" l'obiettivo è da un lato far sentire l'associazione più vicina all'imprenditore, dall'altro fornire nuovi stimoli, suggerimenti e testimonianze per "contaminazioni" positive e per supportare i soci soprattutto nella competitività sul mercato.

Il primo incontro, previsto per martedì 6 marzo alle ore 20,30 al Centro congressi di via Fermi 210 a Vicenza, sarà focalizzato sulla subfornitura che è al centro di un profondo dibattito. L'incontro sarà così strutturato: Fotografia della subfornitura in Italia e nel Veneto (a cura di Enrico Quintavalle dell'Ufficio studi di Confartigianato Imprese), Analisi SWOT del terzismo e Testimonianze positive e negative, come fanno gli altri? Su cosa puntano? Errori e successi dei terzisti. Sullo stesso tema seguiranno altri tre incontri assieme al manager, scrittore e formatore Sebastiano Zanolli che proporrà un'attività formativa classica alternata a momenti di lavoro di gruppo, cui seguirà una formazione frontale che prevede anche una partecipazione attiva dei partecipanti, in modo da stimolare reali miglioramenti. Il secondo appuntamento è in programma martedì 20 marzo sempre alle 20,30 al Centro Congressi.

Confartigianato Vicenza