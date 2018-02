Ci sarà anche l'On. Filippo Crimì questa sera 14 febbraio, alle 18.00 a Villa Lattes a Vicenza, per incontrare l'europarlamentare Damiano Zoffoli (PD). Tema dell'incontro sarà lo studio di "Una strategia europea e italiana per la mobilità sostenibile". Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi dell'On. Crimì e dei candidati alle prossime Politiche del 4 marzo, Daniela Sbrollini e Alessandra Marobin. A moderare l'incontro ci sarà invece il responsabile Ambiente e Territorio per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Vicenza, Andrea Zorzan.

"Progettare e realizzare un sistema integrato di mobilità sostenibile - spiega l'On. Crimì - significa migliorare la qualità di vita degli italiani e la vivibilità dei nostri territori. Occorre invertire il trend che vede le emissioni di gas serra aumentate del 20% tra il 1990 e il 2014 nel settore dei trasporti*. Tre sono gli asset su cui si deve proseguire negli investimenti e nello sviluppo di progettualità: la riduzione del trasporto su gomma, privato e commerciale; lo sviluppo di una rete sempre più estesa ed efficiente di trasporto pubblico con treni e mezzi ecologici; il potenziamento dei percorsi ciclopedonali, sia per favorire gli spostamenti interni alle città, i percorsi casa-scuola e casa-lavoro, che in chiave turistica con lo sguardo alle 4 grandi ciclovie nazionali."

Anche il territorio veneto e vicentino hanno dimostrato di avere a cuore lo sviluppo di nuovi stili di mobilità.

«La nostra regione - prosegue Crimì - è interessata dal passaggio della ciclovia Vento che connetterà Venezia e la laguna con Torino, opera del valore di quasi 130 mln di euro per la quale sono già state assegnate le risorse per lo studio di un piano di fattibilità. In Veneto poi sono stati finanziati ben 6 dei 37 progetti selezionati nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con uno stanziamento complessivo di 35 mln di euro. A Vicenza è andato un finanziamento di 1 mln di euro a fronte di interventi per 2,8 mln, mentre Bassano del Grappa si è aggiudicata un contributo di 999.961 euro su lavori del valore di quasi 3 mln. Tra i progetti sviluppati poi in questi anni anche da altri enti penso a Futuro elettrizzante, promosso da Confartigianato Vicenza, promotore anche di uno studio per lo sviluppo di un polo ecologistico per una più efficiente gestione dei flussi di traffico merci lungo la fascia Pedemontana veneta."

Sul tema della mobilità sostenibile gli interventi del Governo in questi anni non sono stati pochi. Si va infatti dal piano strategico "Connettere l'Italia" al piano per le 4 grandi ciclovie d'Italia (300 mln investiti fino al 2024 a cui si aggiungeranno ulteriori 400 mln di cofinanziamenti), i 100 mln previsti nella Legge di Bilancio 2018 per progetti innovativi di mobilità sostenibile per introdurre mezzi su gomma ad alimentazione alternativa nei comuni e nelle città metropolitane e ancora il piano strategico per la mobilità sostenibile previsto dal 2017 (200 mln investiti nel 2019, 250 mln dal 2020 al 2033) per la conversione e l'acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa. Nel 2017 sono stati impegnati 2 mln e altri 50 mln sono stati destinati nel 2018 e 2019 per sostenere le imprese produttrici di beni e servizi per il trasporto pubblico su gomma e servizi intelligenti di trasporto. Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha sviluppato anche un piano operativo del valore di 11,5 mld di euro per potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e interregionale e il rinnovo del parco mezzi.

*Fonte dati: Rapporto Aspen Group su mobilità sostenibile

On. Filippo Crimì, deputato del Partito Democratico