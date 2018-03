"Una petizione per dare voce alle istanze dei cittadini e delle persone che lavorano sulle nostre montagne. Solo in Veneto, per l'anno 2017, ci sono state 361 uccisioni causate da lupi o canidi. Tutto questo sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e naturalistico delle zone montane, oltre a causare gravi danni economici agli allevatori, al settore del turismo e dell'accoglienza. Invito tutti a dare un segnale sottoscrivendo questa petizione» lo sostiene Nicola Finco (Capogruppo della Lega al Consiglio Regionale del Veneto) che sul portale ha lanciato una raccolta firme "No alla presenza del lupo" da inviare alla Commissione Europa, al Governo italiano e al Ministro dell'Ambiente.

"È fondamentale, ora più che mai, mettere in campo azioni concrete per limitare fortemente la presenza del lupo, ed evitare così che malgari ed agricoltori, veri animatori del territorio montano, preferiscano abbandonare malghe e stalle a fronte di un'inerzia ingiustificata della politica, che tutela i lupi ma si dimentica della preziosa attività che svolgono agricoltori e malgari. Vogliamo che il Governo rediga un nuovo piano di contenimento che limiti la presenza del lupo, a tutela delle malghe e degli allevamenti presenti."

Nicola Finco, Capogruppo della Lega Nord al Consiglio Regionale del Veneto