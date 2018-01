Pubblicato alle 15.19. Aggiornato alle 17.24. La Lovato Gas, importante e storica azienda che aveva purtroppo preannunciato la chiusura della sede vicentina, grazie alla intesa che prevede un accordo di riorganizzazione siglato in Regione Veneto all presenza degli esponenti dei sindacati Cgil Fiom, non chiuderà i battenti. Accolgo con grande soddisfazione questo risultato raggiunto frutto di un lavoro lungo e complesso fra gli operatori intervenuti, e che ha avuto sempre il totale appoggio della Lega Nord e mio personale. Ho conosciuto a pieno in particolare la problematica recandomi al presidio davanti la ditta, dove Morgan Prebianca, funzionario della Fiom, mi ha illustrato unitamente ad una foltissima rappresentanza di lavoratori, preoccupati o, direi di più, disperati.

Un risultato che quasi rappresenta un miracolo: convincere le ditte italiane a restare in Italia, a continuare a lavorare, a continuare a dare di conseguenza gli stipendi ed a creare impresa non è ormai più cosa semplice!

Occorre intervenire a fondo, il nuovo Governo che verrà dopo le elezioni del 4 marzo dovrà dare finalmente risposte alla richiesta degli imprenditori che chiedono mercati, chiedono meno burocrazia, una giustizia veloce e quindi chiedono solo di lavorare.

Cosi la senatrice Erika Stefani (nella foto) vicepresidente Lega Nord al Senato.

Ufficio Stampa Gruppo Lega Nord e Autonomie

"Non posso che esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto ieri tra i vertici del gruppo Landi-Lovato Gas e le rappresentanze dei lavoratori. E' stato siglato un accordo che garantisce la permanenza produttiva della storica azienda nel territorio vicentino e che coinvolgerà direttamente 23 lavoratori.

Fin dall'inizio della crisi aziendale sono stata personalmente più volte al presidio adiacente alla fabbrica insieme ai lavoratori, lì ho incontrato tante donne e uomini che, nonostante il difficile momento hanno sempre manifestato il proprio affetto verso l'azienda e professionalità in tutti i momenti vissuti. Un dato che rende orgoglioso tutto il mondo del lavoro vicentino.

Questi risultati si ottengono solamente quando c'è un vero gioco di squadra tra lavoratori, sindacati, politica ed istituzioni. Anche il Governo ha fatto la propria parte, un ringraziamento particolare va al Sottosegretario Teresa Bellanova, per essersi dimostrata, a nome di tutto il Ministero dello Sviluppo Economico, concreta e disponibile nel porsi alla regia di una mediazione tra le intenzioni del gruppo e i diritti dei lavoratori.

Voglio rivolgere i miei complimenti a Maurizio Ferron, Morgan Prebianca e a tutta la Fiom-CGIL per il risultato raggiunto, e rinnovare la mia piena solidarietà a tutti i lavoratori che purtroppo non rientrano negli accordi stipulati e che verranno re-inseriti in percorsi di formazione. Mi auguro che presto possano loro essere riconosciute le competenze e l'esperienza maturate alla Lovato Gas e che per queste possano essere presto impiegati nel mondo del lavoro vicentino."



On. Daniela Sbrollini, deputata Partito Democratico