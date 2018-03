Nel pomeriggio di venerdì 16 marzo gli allievi della 12ª edizione dell'MBA Imprenditori di CUOA Business School si trasferiranno nello stabilimento di produzione di Serenissima Ristorazione a Boara Pisani (PD), per una lezione sulle modalità di gestione dei processi operativi. Davide Merlin, docente della lezione, guiderà gli allievi durante l'esperienza in Serenissima Ristorazione per conoscere e applicare le tecniche per organizzare le attività operative e mappare il flusso del valore attraverso l'utilizzo dello strumento del Value Stream Mapping.

Alla lezione frontale, volta a inquadrare il tema, seguirà la presentazione dello stabilimento da parte di un responsabile di Serenissima Ristorazione e la visita di tutte le linee e fasi produttive. In chiusura del pomeriggio, gli allievi si ritroveranno in aula per concludere la lezione, per l'attività di debriefing e per condividere le lesson learned dell'esperienza vissuta sul campo.

Quest'anno l'aula MBA Imprenditori è composta da 21 amministratori delegati e direttori generali e 8 responsabili di funzione. L'età media dei partecipanti è di 36 anni con 14 anni di esperienza lavorativa e di questi 7 sono donne; fanno tutti parte della compagine proprietaria e si dividono in 9 di prima e 20 di seconda o successiva generazione; dal Triveneto alla Lombardia, dall'Emilia al Trentino, fino alla Basilicata le aree di provenienza.

L'MBA Imprenditori di CUOA Business School è un master pensato per chi guida le imprese. "La lezione in Serenissima Ristorazione rientra a pieno titolo nella logica del Master di rendere immediatamente trasferibili i contenuti delle varie lezioni" sostiene Diego Campagnolo, Direttore Scientifico del Master -. MBA Imprenditori è un percorso unico dove l'imprenditore apprende concetti e strumenti per una gestione manageriale, sperimentandoli e applicandoli direttamente alla propria impresa."

"È un onore per noi ospitare gli allievi del percorso di alta formazione CUOA Business School e siamo orgogliosi di portare la nostra esperienza e presentare il nostro innovativo stabilimento di produzione", spiega Mario Putin, Presidente e fondatore del Gruppo Serenissima Ristorazione. "La filosofia di Serenissima Ristorazione si fonda da sempre sulla continua innovazione e passione per il lavoro. Il nostro obiettivo è quello di garantire sempre più un servizio d'eccellenza e affidabilità dei prodotti. La nostra idea di ristorazione si basa su una chiara visione: promuovere una corretta cultura dell'alimentazione, che soddisfi ogni esigenza."

CUOA Business School