Dopo il chiaro e atteso endorsement odierno di Romano Prodi alla lista Insieme, il cui nucleo fondativo è stato il Psi con i Verdi e con i prodiani di Area Civica, come coordinatore cittadino del Psi Vicenza, da un lato, e dall'altro come candidato di Insieme al Senato Collegio Veneto 2, non posso che concordare con la soddisfazione già espressa dal segretario regionale del Psi Veneto, Luca Fantò, improntata alla logica della costruzione comune e non verticistica dei progetti, a livello nazionale e locale.

L'ex premier Prodi ha dichiarato oggi, 17 febbraio, a Bologna, alla presenza "di rinforzo" di Paolo Gentiloni e dei rappresentanti nazionali di Insieme, che la sua partecipazione all'incontro di 'Insieme' testimonia la sua volontà di "sostenere la coalizione di centrosinistra, ma soprattuto questa parte della coalizione. A Insieme mi sento particolarmente legato perché porta avanti la logica che era il mio sogno, quello di vedere unito il centrosinistra" auspicando "un contributo plurale per una vittoria comune".

Questa logica plurale e non da uomo unico al comando è quella che esalta oggi Prodi come elemento distintivo di chi si riconosce e si riconoscerà in Insieme ed è la stessa che, dopo la sfida delle politiche, seguiremo a livello cittadino lungo il percorso che porterà all'elezione a maggio del sindaco di Vicenza.

Un primo passo in tal senso sarà la consultazione pubblica degli utenti attuali e di quelli futuri potenziali della Bertoliana che il Psi con Insieme per Vicenza (profilo FB) sta impostando per individuare la sede ottimale per la Biblioteca Civica Bertoliana tenendo in buon conto le osservazioni odierne del candidato di centro sinistra Otello Dalla Rosa alla proposta del candidato civico di centro destra Francesco Rucco di individuarla preso l'ex Tribunale di Vicenza.

Ma prima ancora di effettuare il sondaggio pubblico il Psi di Vicenza effettuerà uno screening tecnico, logistico e funzionale delle caratteristiche che dovrà avere la nuova e indilazionabile sede della Biblioteca oltre che delle più moderne tecnologie di individuazione e "consegna" agli utenti e dei testi richiesti

(Nella foto Giovanni Coviello, candidato del Psi per Insieme al Senato in Veneto 2 e coordinatore cittadino Psi Vicenza, il segretario regionale Psi Veneto Luca Fantò e Franco Conzato, candidato di Area Civica per Insieme alla Camera in Vicenza 5)