L'Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede innanzitutto la convocazione, martedì 23 gennaio, alle ore 10.00, della Quinta Commissione consiliare permanente per l'audizione con il Presidente dei Collegi IPASVI e con il Segretario regionale Veneto SIMFER, in ordine all'aggiornamento e monitoraggio della definizione dei Valori minimi di riferimento per il personale di assistenza dedicato alle aree di degenza ospedaliera, con conseguente esame e parere sulla DGR/CR di pari oggetto. Seguirà l'audizione con l'associazione 'A CFS' Onlus Veneto, in merito alla ‘Sindrome da stanchezza cronica', e l'audizione con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in ordine alle modifiche delle Schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Piove di Sacco dell'Azienda UIss 6 Euganea e dell'Azienda Ospedaliera di Padova, con il conseguente esame e parere sulla DGR/CR di pari oggetto.

Calendarizzata, inoltre, l'audizione con il Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale Orlandi, come da richiesta da parte di alcuni consiglieri regionali, sulla modifica delle Schede di dotazione ospedaliera degli Ospedali di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con conseguente esame e parere sulla DGR/CR di pari oggetto.

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente per il rilascio del parere di competenza alla Terza Commissione in ordine al Disegno di Legge, di iniziativa della Giunta, relativo alle disposizioni regionali per il turismo equestre e alle Proposte di Legge, di iniziativa consiliare, relative al sostegno e sviluppo del comparto ippico ed equestre e alle disposizioni su centri ippici, ippovie e ippoterapia.

Sempre nella giornata di mercoledì 24 gennaio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente per l'illustrazione del Progetto di Legge regionale, di iniziativa della Giunta, relativo alla ‘Legge per la Cultura'. Previsto, poi, l'esame e il parere su tre PdL, di cui uno di iniziativa della Giunta e gli altri di iniziativa consiliare, in ordine alla disciplina del turismo equestre e al sostegno e sviluppo del comparto ippico ed equestre, nonché l'esame e il parere su due Progetti di Legge di iniziativa consiliare, relativi alle discipline del benessere e bio-naturali. Calendarizzato, inoltre, l'esame e il parere sul Progetto di Legge regionale, di iniziativa consiliare, relativo alla istituzione del marchio dei prodotti e dei produttori di birra artigianale. All'OdG, infine, l'illustrazione, l'esame e il parere su due Rendicontazioni: relazione semestrale sull'attività di AVEPA, relativamente al secondo semestre 2016; relazione al Consiglio regionale sui bilanci di esercizio 2015 e 2016 e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali di AVEPA.

Giovedì 25 gennaio, alle ore 10.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente per l'esame, in sede referente, della Rendicontazione: ‘Relazione, sull'attività svolta negli anni 2015 e 2016, del Garante regionale dei diritti della persona. Previsto, inoltre, l'esame, in sede referente, del Progetto di Legge, di iniziativa della Giunta, relativo all'istituzione del nuovo comune denominato ‘Quattroville', mediante fusione dei comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio e Megliadino San Vitale, della provincia di Padova. Calendarizzato, infine, l'esame, in sede referente, di due PdL, della Giunta regionale e di iniziativa consiliare, in ordine alle norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

