In questi ultimi tempi si leggono sempre più spesso notizie su accordi tra club calcistici minori e la Sport Man srls, che, da società a responsabilita limitata "semplice" (bastano 100 euro ma anche un euro di capitale per costituire questo tipo si società), si definisce nella sua carta intestata "società leader nella ricerca di sponsorizzazioni e di intermediazioni sportive, con sedi in Toscana e Liguria". E nella sarabanda invereconda intorno al Vicenza Calcio, di cui riferisce ancora oggi i cosiddetti (pen)ultimi sviluppi Biancorossi.net, non poteva mancare la proposta di questa srls con Alessio Sundas ad operare per suo conto (nella foto) che ha diffuso un comunicato che per onore di cronaca riportiamo di seguito tenendo bene a vista sulla nostra scrivania le pinze con cui prenderlo.

"Chiesto un incontro ai dirigenti del Vicenza Calcio per vagliare l'ipotesi di cessione della società"

"Il Vicenza Calcio non merita di fare la fine ingloriosa del Modena e delle tante squadre che sono fallite e sono state cancellate dal panorama nazionale. Sappiamo che è una situazione controversa e dai molti lati oscuri, ma siamo pronti ad intervenire per vagliare se esistano le condizioni per acquisire il pacchetto di maggioranza della gloriosa società veneta".

L'annuncio è del manager Alessio Sundas che, nel ruolo di mediatore per un noto imprenditore toscano intenzionato ad investire risorse nel calcio, ha inviato la richiesta ufficiale (clicca qui) di incontro ai dirigenti del club biancorosso.

"A leggere gli articoli di stampa - prosegue Sundas - sul marasma che circonda il Vicenza Calcio il buon senso suggerirebbe di rimanere lontani. Ma siamo davanti ad una delle squadre storiche del nostro calcio, una realtà di provincia che ha vinto trofei e ha sfiorato lo scudetto ai tempi del mitico Paolo Rossi, non potevamo assistere passivamente a questo tracollo. Chiediamo ai dirigenti biancorossi un incontro per svelare le nostre intenzioni e rivelare i progetti per il risanamento economico del club, il potenziamento dell'organico ed il rilancio del settore giovanile che potrebbe diventare un modello per tutti i vivai italiani. Nell'organico potremmo inserire, tra gli altri, atleti di valore come l'ex Fiorentina, Fabio Maistro, l'attaccante Fandje Tourè, Tahir Nasiru Maigini difensore centrale nigeriano ed il terzino Ibrahima, la punta Paolo Cilenti, l'attaccante esterno Luca Franzino, Endri Leshi, Vaccaro, Dolci, Cangiano, Gabrieli, Caronte, Fillanti, Catania, Gianolla e Tessadri.

L'imprenditore che abbiamo l'onore di rappresentare ha intenzione di investire nel calcio e di salvare il Vicenza da una fine ingloriosa".

Ufficio stampa Sport Man srls