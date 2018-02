La nuova avventura cominciata con la presentazione delle liste elettorali di "INSIEME", la formazione politica che unisce le esperienze del PSI, dei Verdi e dei prodiani di Area Civica, prosegue sabato 3 febbraio nel gazebo organizzato a Vicenza, in contrà Cavour, dalle 1430 alle 18,30. Alle 15, al gazebo, per presentare a stampa e cittadini, saranno presenti i candidati della lista "INSIEME" del Vicentino. Si tratta di donne e uomini provenienti da diversi settori della nostra società e le cui esperienze vengono messe a disposizione della comunità.

Ma questo non solo in occasione della tappa elettorale di marzo ma in un percorso che auspichiamo sarà più lungo e impegnativo di cui si trova giorno dopo giorno traccia sul nuovo profilo FB "Insieme per Vicenza" in cui è scaricabile anche il programma per le Politiche 2018

Nella lista “INSIEME”, i candidati che i vicentini troveranno sulla scheda elettorale sono:

Piera Bortolami artista, scultrice;

Gianluca Capristo docente di lettere;

Franco Conzato direttore di Padova Promex, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova dedicata alle attività internazionali;

Giovanni Coviello direttore responsabile delle testate multimediali VicenzaPiù e autore ed editore di libri di approfondimento su realtà venete;

Francesca dall’Aglio assessore a Rubano alle Politiche culturali - Biblioteca - Gemellaggio - Attività economiche - Pari opportunità - Pace e Diritti Umani;

Neda Furlan bibliotecaria e volontaria UNICEF;

Franca Marcomin ostetrica e femminista;

Mao Valpiana assistente sociale e giornalista.

La lista "INSIEME" è parte della coalizione di centrosinistra ed è accomunata, nelle sue componenti (Psi, Verdi e civici prodiani), dalla consapevolezza della necessità dell'impegno per un'Europa che recuperi il valore fondativo di unità nella diversità, contro il peggior populismo ed il risorgente fascismo.

Le donne e gli uomini della lista porteranno avanti la campagna elettorale con la responsabilità necessaria a permettere l'azione ed il successo dell'intero centrosinistra, contribuendo al rilancio della sua iniziativa e al recupero di una coesione maggiore intorno a programmi che mettano al centro il lavoro, la scuola, la ricerca e l’informazione, il rispetto dell’ambiente e della qualità della vita.

La competizione nazionale, con l'arrivo di nuove risorse umane e ideali, sarà anche un primo passo per il radicamento nei territori del vicentino.

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto