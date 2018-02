Sulla riforma delle Ipab si riunisce giovedì 8 febbraio a palazzo Balbi il tavolo con le rappresentanze sindacali regionali. L'assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin ha convocato alle ore 15 i segretari delle tre confederazioni sindacali che rappresentano i quasi 10 mila operatori dei 176 istituti pubblici di assistenza e beneficenza presenti in Veneto, che accolgono minori, anziani e disabili. Al centro del confronto c'è il disegno di legge della Giunta, attualmente al vaglio del Consiglio regionale del Veneto, che rivede la struttura giuridica e l'organizzazione degli enti assistenziali.

"Con oltre 15 mila posti letto, le Ipab in Veneto rappresentano il 70 per cento dell'offerta residenziale per persone non autosufficienti - ricorda l'assessore - Sono quindi un elemento fondamentale del nostro welfare assistenziale e gestiscono una quota rilevante delle risorse pubbliche destinate all'assistenza dei non autosufficienti. Obiettivo della riforma, necessaria e non più procrastinabile, è rendere queste istituzioni il perno di un sistema moderno, flessibile ed efficiente di presa in carico delle persone più fragili".

Al confronto sindacale seguiranno altri incontri tecnici con i rappresentanti delle strutture e con le diverse componenti del sistema assistenziale regionale.