Dal luglio 1996 a maggio 2014 il Monte dei Paschi di Siena (ex Antonveneta) aveva applicato interessi su interessi ai danni di un albergatore di Abano. La sentenza di condanna contro la banca è stata firmata dal giudice di Padova dott. Giovanni Giuseppe Amenduni. L'albergatore è stato supportato dall'avv. Stievanin con la consulenza tecnica di Raffaella Zanellano di Confedercontribuenti. Questa mattina (26/03/2018) il grande giorno. L'ufficiale giudiziario ha ritirato l'assegno di risarcimento.

Per l'occasione Alfredo Belluco, vice presidente nazionale e presidente Veneto di Confedercontribuenti ha organizzato un sit-in davanti la filiale della banca in via Turati a Padova al fine di sensibilizzare gli imprenditori e famiglie a non arrendersi e far analizzare i propri rapporti che potrebbero essere viziati di anatocismo e usura.