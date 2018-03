Dopo la chiusura della campagna elettorale a Vicenza assieme a tutta la coalizione di centrosinistra, oggi all'hotel Palladio di Vicenza alle ore 17.00, oscurata dalla stampa locale, come lo è stata totalmente la campagna di Insieme in primis da Il Giornale di Vicenza, nonostante sia presente una donna di grande prestigio internazionale, come la Deputata Pia Locatelli, Vicepresidente dell'Internazionale socialista e Presidente onorario dell'Internazionale socialista donne, e i Candidati della Coalizione alla Camera e al Senato, siete invitati a partecipare" a due altri momenti poi e tutti... Insieme.

ULTIMO INCONTRO DI GIOVANNI COVIELLO CON I SOCI DELLA BPVI



Dopo essere stato presentato in quest'ultima settimana a chi da anni ben lo conosce, i soci della ex BPVi e della ex Veneto Banca, da Elena Bertorelli, presidentessa della Casa del consumatore di Schio, Franco Conte, presidente di Codacons Veneto, e Patrizio Miatello, presidente dell'Associazione Ezzelino III da Onara, giovedì sera Giovanni Coviello, candidato per Insieme al Senato collegio plurinominale Veneto 2 (Vicenza, Verona, Padova), incontrerà, al Bar Tavernacolo in Corso Palladio 170 - Vicenza, una folta delegazione di soci della Banca Popolare di Vicenza che sono associati all'Associazione Soci Banche Popolari e al Comitato Nazionale Azionisti BPVi, guidate da Simone Bassotto e Gianni Miazzo



IL DIGESTIVO-TO



Sempre al Bar Tavernacolo dalle 21 in poi Luca Fantò, segretario regionale del Psi del Veneto, Gianluca Capristo, vice segretario provinciale e candidato alla Camera per Vicenza 5, e Giovanni Coviello, coordinatore cittadino del Psi di Vicenza prenderanno con gli altri amici candidati di Insieme e con chi volesse aggregarsi un Digestivo-To per digerire qualunque esito delle Politiche 2018 in via preventiva e in allegria purché queste elezioni vincano la sfida principale che i socialisti hanno lanciato, quella contro l'astensionismo: "si può non essere eletti purché gli elettori scelgano in massa chi eleggere!", dicono all'unisono Fantò, Coviello e Capristo

Giovanni Coviello

candidato per Insieme al Senato collegio plurinominale Veneto 2 (Vicenza, Verona, Padova)

Coordinatore cittadino Psi Vicenza