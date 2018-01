Supera il miliardo la spesa per i giochi in Veneto nel primo semestre 2017. Come risulta ad Agipronews su una elaborazione dei dati diffusi dai Monopoli di Stato, il 95% degli 1,063 miliardi totali arriva da apparecchi e lotto: slot e videolotteries hanno totalizzati 489,1 milioni, per il lotto - in assoluto il gioco più popolare nella regione - si arriva a 562,2 milioni. Lotterie e gratta e vinci sono terzi nelle preferenze dei veneti, a 90,5 milioni, mentre è molto più bassa la spesa per le scommesse sportive (11,6 milioni), per il bingo (10,6 milioni), e per le scommesse ippiche (2,9 milioni).

Particolare, invece, il caso del SuperEnalotto: grazie al "6" centrato a Mestrino a febbraio 2017 (93,7 i milioni vinti), il saldo per i giocatori risulta in attivo di circa 68 milioni. Grazie al Jackpot in provincia di Padova le vincite hanno dunque superato la spesa, pari a circa 25,7 milioni.