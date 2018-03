Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene in merito alla candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 da parte della Regione Veneto. "Le Olimpiadi delle dolomiti, le Olimpiadi dell'ambiente. La candidatura del Veneto deve mettere al centro il patrimonio dell'umanità, riconosciuto dall'Unesco e la sostenibilità. Una proposta così ci trova assolutamente favorevoli, perché non prevede la realizzazioni di cattedrali nel deserto, o meglio tra le vette, ma il recupero e il riuso intelligente di quanto già c'è.

I mondiali saranno un banco di prova, ma la candidatura alle Olimpiadi può essere una forte integrazione dello spazio alpino come vuole anche la Convenzione delle Alpi."

Stefano Fracasso, capogruppo in Consiglio regionale del veneto del Partito Democratico