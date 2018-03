Una trama poliziesca avvincente e sullo sfondo una Milano invernale e coperta di neve. Una città di vicoli bui e salotti scintillanti. Di segreti inconfessabili e apparenze da salvare.

Milano, oggi. Steno Molteni, giornalista di ventisei anni, scrive per il settimanale di cronaca nera «La Notte». Vive a Milano nella stanza 301 dell'Albergo Villa Garibaldi, dove la sera lavora come barman. Guida una vecchia Maserati Ghibli del ‘70. L'amico Scimmia, poliziotto della Squadra Mobile, lo informa che Kellan Armstrong, figlio diciannovenne del console americano, è stato ucciso in circostanze misteriose.

La scenda del delitto è quella degli incontri sessuali notturni fra sconosciuti. Steno indaga e si mette sulle tracce degli Spazzini, banda di giovani teppisti omofobici che aggredisce uomini gay. Chi ha ucciso Kellan? Steno e Scimmia si muovono parallelamente al padre di Kellan e all'amico Han, cuoco vietnamita che lavora per la CIA: due piste, due verità. Sullo sfondo, una bella fotografa di origini eritree, un barbone astemio e sportivo, il silenzioso portiere dell'albergo e una città invernale, fatta di vicoli bui e salotti scintillanti che sembra coprire tutto: prove, percorsi, pensieri.

Una città di segreti inconfessabili e apparenze da salvare.

"Da lettore appassionato di gialli, volevo che il testo rispettasse tutte le regole di genere. Sulla base rigorosa dello schema del giallo, ho poi messo in scena molto della città che conosco. Dalle indagini coordinate a Palazzo di Giustizia (di cui mi occupo ogni giorno come giornalista) alla gioventù annoiata delle scuole del centro. Dalla vita di redazione in un giornale, alle notti in discoteca che non finiscono mai".

Franco Vanni

Franco Vanni, (Milano, 1982) è cronista giudiziario a «la Repubblica» e docente al master in Giornalismo dell'Università Cattolica. Nel 2015 ha pubblicato Il clima ideale, suo primo romanzo, premiato come migliore esordio italiano alla trentesima edizione del Festival du Premier Roman de Chambéry. Nel 2017, con Andrea Greco, ha scritto il saggio d'inchiesta Banche impopolari