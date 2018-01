"Spero che l'Interpol sia riuscita a svegliare le belle addormentate nel bosco. In tanti, me compreso, ci avevano provato inutilmente fin dall'esplodere del fenomeno migratorio verso le coste italiane". È il commento del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla notizia che l'Interpol ha diffuso una lista con i nomi di cinquanta sospetti fighters dell'Isis, che sarebbero arrivati di recente in Italia a bordo di barche.

"Il timore di infiltrazioni terroristiche nei flussi immigratori, che era fondato e che anch'io espressi anche in tempi lontani - prosegue il Governatore - ora trova conferme da una fonte indiscutibile. Conferme preoccupanti, rispetto alle quali ci sarebbero molti interrogativi da porre a certe belle addormentate nel bosco, coloro che, sin da allora, sostennero che si trattava solo di bravi ragazzi, che i veri terroristi arrivavano in aereo, e che chi diceva il contrario era allarmista senza fondamento".

"A loro - conclude il Presidente del Veneto - chiedo ora se ritengano bravi ragazzi anche i cinquanta componenti dell'inquietante lista dell'Interpol".