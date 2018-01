Elezioni politiche del 4 marzo: voto domiciliare e voto per corrispondenza. Scadenze e modalità per presentare richiesta



Voto domiciliare

Si potranno presentare fino a lunedì 12 febbraio le richieste di ammissione al voto a domicilio per le elezioni politiche previste per il 4 marzo. Il voto domiciliare è consentito agli elettori che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione, a coloro che sono affetti da gravissime infermità e che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per gli elettori non deambulanti.

I cittadini interessati devono trasmettere all'ufficio Elettorale del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, il modulo di richiesta - disponibile al link http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/77276 - contenente, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico.

Alla stessa l'interessato dovrà allegare copia della propria tessera elettorale, copia di documento d'identità in corso di validità e, inoltre, certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'AUlss n. 8 Berica riportante l'esatta formulazione normativa attestante la sussistenza in capo all'elettore delle condizioni di infermità grave o di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Questa certificazione potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore all'interno del seggio per l'esercizio del voto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Elettorale di piazza Biade 26 (aperto al pubblico lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì, solo su appuntamento da prenotare online, anche dalle 16.30 alle 18; mercoledì chiuso), tel. 0444 221430/1429/1432/1433, fax 0444 221431, email [email protected], PEC [email protected]

Per ottenere il certificato medico è necessario rivolgersi all'AUlss n. 8 Berica, settore Igiene e sanità pubblica, via IV Novembre 46, https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/120.

informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune nella scheda informativa "Voto domiciliare" (http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,78348).



Voto per corrispondenza

Gli elettori vicentini che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, e i loro familiari conviventi, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di votazione, possono esprimere il voto per corrispondenza, ricevendo la scheda al loro indirizzo all'estero.

L'opzione di voto sarà valida solo per questa consultazione.

Per beneficiare di tale possibilità, entro il 31 gennaio i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, un'apposita dichiarazione di opzione (disponibile al link http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/189854) contenente l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'ufficio consolare competente per territorio e il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza.

Alla stessa dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di documento d'identità valido dell'elettore.

L'opzione potrà essere inviata tramite posta cartacea, fax, posta elettronica o PEC. In alternativa il modulo può essere consegnato a mano anche da persona diversa dall'interessato.

È possibile revocare l'opzione già espressa, entro lo stesso termine e alle stesse modalità.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda informativa "Voto cittadini italiani residenti all'estero" (http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,100955).



Informazioni sullle elezioni del 4 marzo

Tutte le informazioni sulle elezioni del 4 marzo, sulla modalità di richiesta di una nuova tessera elettorale e di accesso al voto in casi particolari sono disponibili sulla pagina dedicata a questo indirizzo