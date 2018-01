La giunta ha approvato il bando per l'assegnazione in locazione a canone agevolato, prioritariamente a giovani coppie, di 16 alloggi nell'immobile recentemente riqualificato di viale San Lazzaro 79 a Vicenza. Si tratta di 7 mini appartamenti e 9 bicamere, con un canone medio mensile di 297 euro (per i mini) e 408 euro (per i bicamere). Alla sottoscrizione del contratto sarà richiesto il versamento anticipato dell'ammontare del canone di locazione triennale - pari a 10.692 euro per i mini e 14.688 euro per i bicamere - con possibilità di riscatto dell'alloggio, se ne faranno richiesta almeno 9 locatari, dopo il rinnovo della locazione (quindi dopo 11 anni).

Potranno presentare domanda le coppie sotto i 35 anni di età i cui componenti abbiano già contratto matrimonio o unione civile da non oltre 2 anni dalla registrazione del contratto di locazione, o intendano farlo entro 12 mesi dalla data medesima, oppure conviventi more uxorio da almeno due anni.

Per partecipare è necessario avere la residenza o l'attività lavorativa esclusiva o principale in Veneto e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri alloggi nella Regione.

Viene richiesto un ISE del nucleo familiare non superiore a 40 mila euro e non inferiore a 15 mila.

Nella formulazione della graduatoria sarà data priorità ai nuclei con età anagrafica giovane, residenza nel Comune di Vicenza, presenza di persone con disabilità, o di un figlio o di un nascituro; famiglie di emigrati che dichiarino di rientrare in Italia; la coabitazione con altri nuclei famigliari in uno stesso alloggio, condizioni particolari di abitazioni insalubri, o che vedono provvedimenti di rilascio che non siano dovuti a morosità o situazioni di colpa.

Il bando sarà pubblicato entro fine gennaio. Sarà organizzata una giornata aperta in cui gli interessati potranno accedere all'immobile e visionare gli appartamenti.

Gli alloggi - in classe energetica alta, dotati di porta blindata, ascensore, garage e/o posto auto e di un'area riservata al fabbricato - saranno gestiti direttamente dall'agenzia comunale per la locazione.

"Gli alloggi messi a concorso sono situati all'interno del complesso edilizio che sorge lungo viale San Lazzaro - ha spiegato l' assessore alla cura urbana Cristina Balbi - ove un tempo c'era una struttura fatiscente e in gran parte collassata che creava problemi agli stabili vicini già ristrutturati. L'amministrazione comunale aveva stipulato un accordo di programma per la destinazione dell'area alla realizzazione di alloggi in edilizia convenzionata, previo abbattimento del fabbricato. Nel 2009, quindi, è stato approvato il progetto definitivo di recupero, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio e si è provveduto al reperimento delle risorse grazie al contributo di 2.900.000 euro da parte della Fondazione Cariverona. I lavori sono stati appaltati nel 2013 ma poco dopo la ditta aggiudicataria è entrata in concordato e quindi il cantiere è stato sospeso. In seguito si è potuto procedere assegnando i lavori alla seconda ditta aggiudicataria che ha operato in cantiere per circa due anni. Il progetto ha voluto valorizzare le caratteristiche storiche dell'area utilizzando forme, materiali e finiture caratteristiche dell'edilizia tradizionale. Attualmente i lavori sono in fase di conclusione e nei prossimi mesi si concluderanno le operazioni di collaudo e le procedure per le attestazioni di prestazione energetica."

"Siamo molto contenti di presentare oggi 16 gennaio questa misura a beneficio soprattutto delle giovani coppie e che prevede un canone agevolato al minimo e la possibilità, dopo 11 anni di affitto, di acquistare l'alloggio - ha aggiunto l' assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala -. Gli appartamenti saranno locati con un contratto della durata di 3+2 anni e la richiesta di un canone triennale anticipato rinnovabile per un periodo di 3+3, al termine del quale sarà possibile, se almeno 9 dei 16 assegnatari ne faranno richiesta, diventare proprietari dell'alloggio con riscatto integrale dei canoni versati al valore fissato dalla Regione Veneto in materia di edilizia convenzionata agevolata. Invitiamo i cittadini interessati a venire a vedere di persona gli alloggi nella giornata aperta che verrà organizzata per toccare con mano questa ristrutturazione di alta qualità realizzata grazie al finanziamento di quasi 3 milioni di euro da parte di Cariverona".

"Non possiamo che essere soddisfatti dell'esito positivo di questa vicenda che si è protratta a lungo non per nostro volere e che punta a favorire la residenzialità in città - ha precisato l' assessore alle risorse economiche Michela Cavalieri -. Siamo contenti di riuscire ad offrire 16 alloggi di qualità e ben riqualificati a un canone agevolato ad altrettante coppie under 35, in una zona che a poco a poco sta riacquistando appeal per i cittadini."

