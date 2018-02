Giovanni Coviello, coordinatore cittadino del Psi di Vicenza e candidato al Senato per Insieme nel collegio plurinominale Veneto 2 (Vicenza, Verona e Padova), durante la conferenza stampa di sabato della coalizione di centro sinistra ha ribadito alcuni punti caratterizzanti del programma della lista che unisce socialisti, verdi e civici prodiani, tra cui la lotta alla corruzione, la tutela del risparmio, un'Europa più vera e uguale, la casa e il diritto alla dignità del lavoro, ha ricordato a Daniela Sbrollini, candidata Pd anche nell'uninominale, che ogni voto dato a lui tramite Insieme è automaticamente un voto per lei.

"Sono contento - ha detto Coviello - di questo ma per questo motivo ti sarò di stimolo, come già lo sono stato da direttore e giornalista di VicenzaPiù, perchè tu rispetti programmi e impegni elettorali".

E Daniela Sbrollini, seguendo in questo l'endorsement ufficiale che Romano Prodi sabato scorso 17 febbraio ha fatto alla lista Insieme Italia Europa "nata, come l'Ulivo, per unire il centrosinistra e non per dividerlo», ha aggiunto il suo, tutto vicentino, a Giovanni Coviello e agli altri candidati della lista.