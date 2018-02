"Chiedo aa Achille Variati, Riccardo Poletto e Sergio Giordani di vietare la piazza anche ai centri sociali. Se vogliono impedire le manifestazioni pubbliche dei movimenti che si ispirano al fascismo lo facciano anche con chi ha dimostrato in più occasioni di avere comportamenti violenti e antidemocratici". Lo sostiene Nicola Finco (Lega Nord) in merito alle proposte di alcuni sindaci veneti di vietare le manifestazioni delle forze politiche si ispirano al ventennio. "Capisco che si possano punire i comportamenti ma punire i pensieri, in questo caso i futuri pensieri, è una strategia tipica del comunismo stalinista.

Oggi i veri fascisti sono gli antifascisti che hanno sostituito la svastica e il manganello con la stella a cinque punte e le molotov. Questi Sindaci abbiano il coraggio di vietare le manifestazioni dei centri sociali e studino una soluzione seria per vietare le loro violenze."

Finco conclude: "Purtroppo non lo faranno mai perché i centri sociali rappresentano una parte importante del loro elettorato. Sono quei facinorosi che, a differenza dei movimenti di destra, quando scendo in piazza usano sistematicamente la violenza, aggredendo le forze dell'ordine e distruggendo le città. Invito tutti i sindaci e candidati a non cadere nel tranello del trio cattocomunista."

Nicola Finco, consigliere regionale del Veneto Lega Nord