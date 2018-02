E' stato depositato il progetto di legge sulle nuove disposizioni in materia di funzioni e personale addetto ai centri per l'impiego del Veneto - afferma il Presidente della Terza Commissione Sergio Berlato. A seguito delle audizioni dei Sindacati di categoria e le RSU avvenute in Terza Commissione la scorsa settimana sull'art. 54 del "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", che prevede il trasferimento del personale dipendente dei centri per l'impiego delle Province del Veneto all'Ente Veneto Lavoro, sono state raccolte le indicazioni in merito alle problematiche e alle preoccupazioni dei lavoratori dei centri per l'impiego sul trasferimento previsto.

Nelle more della riforma regionale della disciplina del mercato del lavoro (PDL 274) che dovrà tra le altre cose prevedere la regolamentazione delle finalità e delle funzioni dell'Ente Veneto Lavoro, e vista la facoltà di scelta che la normativa nazionale offre alle Regioni in merito all'assegnazione del personale nei ruoli della regione del Veneto o in altri enti regionali si è ritenuto opportuno presentare un progetto di legge che prevede il passaggio dei dipendenti nei ruoli dell'ente Regione in attesa della sopra citata riforma.

Come annunciato in Commissione presentiamo questa proposta aperta a quanti colleghi vorranno sottoscriverla - conclude il Presidente della Terza Commissione - sia per poter dare le dovute garanzie e parità di trattamento verso i lavoratori dei centri per l'impiego delle Province alla stregua del personale già trasferito dalle Province alla Regione del Veneto per le funzioni non fondamentali in attuazione della legge Del Rio, ma anche per poter prima del passaggio dei lavoratori a Veneto Lavoro adeguare le funzioni di questo Ente prevedendo anche quelle oggi svolte dai centri per l'impiego.

Sergio Berlato, presidente della Terza Commissione Permanente della Regione Veneto