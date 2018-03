Si è svolta in grande tranquillità l'assemblea di rinnovo delle cariche di Volontariato in Rete, Ente Gestore del CSV di Vicenza. Riconfermato alla presidenza Marco Gianesini - al suo secondo mandato - e consolidata anche la squadra che vede l'ingresso di due nuove associazioni con Romana Caoduro di Civiltà del Verde e Stella Barbera della Murialdo di Montecchio. La relazione di fine mandato è stata l'occasione per ringraziare tutto lo staff, che ha vissuto periodi molto difficili come il commissariamento e la successiva delicata ripresa.

Non aiuta certo il bilancio sempre più contenuto ma è proprio questo il momento di fare rete per poter dare risposte concrete alle necessità del mondo del volontariato vicentino.

"Se siamo riusciti a raggiungere importanti obbiettivi è soprattutto grazie alle associazioni, che coese anche nei momenti più difficili, hanno saputo lavorare al meglio, creando un tessuto sociale attento, la vera forza della nostra squadra" commenta Marco Gianesini Presidente del CSV di Vicenza.

"Abbiamo meno risorse e non possiamo fare erogazioni dirette, dobbiamo quindi sviluppare una rete fattiva, come sarà per il progetto del Co.Ge. Veneto ‘Donare per il tuo domani'. Il Csv, dal canto suo, sta ampliando le proposte di servizi per sostenere il più possibile le associazioni del territorio e garantire una formazione ampia e continuativa per guidare operatori e volontari. Mettiamo tutta la nostra dedizione pronti a rispettare i nuovi adempimenti e in attesa delle decisioni legate alla Riforma del Terzo Settore che ha messo in dubbio persino il numero dei CSV Veneti" conclude Gianesini.

"Ci attendono grandi impegni in questo 2018 ma l'entusiasmo è sempre più forte e vogliamo offrire una visione positiva" è l'intervento del Direttore Maria Rita Dal Molin. "Sarà questo il nostro impegno anche con il prossimo convegno "LA TRAMA E L'ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE", che si terrà venerdì 6 aprile alle 15 presso la Sala Convegni dell'Istituto Comprensivo 5 in Contrà Mure San Rocco 37/a a Vicenza. Valorizzeremo il lavoro di quattro associazioni che racconteranno come in situazioni di fragilità, bisogno e sofferenza si dà vita a esperienze che possono cambiare tutto, aiutando gli altri."

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza