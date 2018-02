Incontro oggi 27 febbraio al Ministero per lo Sviluppo economico per cercare di dare continuità alla Omba Engineering, azienda di carpenteria di Torri di Quartesolo, che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i suoi oltre 100 dipendenti. Il Mise e la Regione Veneto, presente con l'unità di crisi e affiancata dall'amministrazione comunale di Torri di Quartesolo, hanno ribadito l'esigenza di avere più tempo per esplorare meglio gli scenari possibili al fine di salvaguardare l'integrità dell'azienda nei confronti delle commesse in essere e la continuità dei posti di lavoro. Alla luce di ciò, Ministero e Regione hanno aggiornato l'incontro a metà marzo, in modo di poter effettuare le verifiche concordate.