Se leggiamo al contrario, cioè partendo dall'ultimo posto, la tabella che indica qual è stata la causa più lunga conclusasi nel 2017 in Europa e probabilmente al mondo, scopriamo che l'Italia è, come spesso accade, al primo posto. Cioè è ultima. Tale causa, durata 45 anni, era pendente o forse sarebbe meglio dire mummificata, presso il Tribunale di Venezia. In Veneto. Dove tutto corre. Dall'inizio della causa, alla sentenza di appello emessa nel 2017 dal Tribunale di Venezia, è rimasta solo una parte dei ricorrenti. Una nel senso numerico di 1. Tutte le altre persone, ricorrenti inizialmente assieme al superstite, nel frattempo sono morte. Rimane però ancora aperta, per il sopravvissuto, la strada del ricorso per Cassazione.

Come Associazione Ezzelino III da Onara, in relazione alle vicende Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza abbiamo sempre sostenuto, per molte ragioni, che la via maestra da seguire fosse quella della transazione con le due Banche sulla base dei fascicoli processuali acquisiti presso le Procure Penali. Poi, giunti ad un millimetro dalle prime transazioni soddisfacenti, quando il decreto 25 giugno 2017 n. 99 ha eliminato di fatto le due Banche, abbiamo concentrato tutte le nostre energie per l costituzione del Fondo Vittime da Reati, la cui scrittura è stata proprio eseguita dai nostri consulenti.



Insomma pur riconoscendo ad ogni risparmiatore la totale ragione nei fatti, abbiamo sempre pensato che la via dei Tribunali, nel sistema Italia, poco si confacesse alle esigenze di ogni risparmiatore di vedere restituito il mal tolto, quando ancora in vita.

Ci sono state molte critiche, soprattutto dai Principi dei vari fori, in merito alla costituzione del Fondo. Da persone molto semplici quali siamo, noi dell'Associazione Ezzelino III da Onara, non abbiamo mai capito perché invece di criticare il nostro operato non ci sono stati offerti quegli strumenti conoscitivi di cui, evidentemente, i critici ritenevano avessimo bisogno.

Auguriamo dunque una buona fine 2017 ed un buon inizio 2018, auspicando che per tutti coloro che hanno scelto la strada giudiziaria, il 2018 regali molta, molta, molta pazienza.

Associazione Ezzelino III da Onara

Patrizio Miatello

N.B. consigliamo di compilare al più presto la pre-adesione gratuita non vincolante al Fondo Governativo risparmio tradito al seguente link https://ezzelinodaonara.org/pre-adesioni-al-fondo-di-ristoro-finanziario-risparmio-tradito/