Pubblichiamo la dichiarazione di Costantino Toniolo, candidato per la Camera dei Deputati (capolista al collegio plurinominale "Veneto 02" di Noi con L'Italia-UDC - circoscrizione elettorale Veneto 02):

Le ragioni di una scelta. "Con gli amici Antonio De Poli, Maurizio Lupi, Flavio Tosi e Raffaele Fitto ho aderito a "Noi con l'Italia - UDC", firmando la mia candidatura alla Camera dei Deputati. Da tempo ritenevo utile per il nostro Paese dare una prospettiva politica inclusiva delle varie espressioni del mondo moderato, cattolico e liberale che credono nella serietà e nel buon governo: un ambito che in Italia appartiene da sempre al Centrodestra e che è rappresentata in Europa dai Popolari europei.

"Noi con l'Italia - UDC" è un progetto politico con una prospettiva futura che guarda al di là del 4 marzo con l'ambizione di voler dare voce al ceto medio, alle famiglie, ai lavoratori onesti e ai pensionati, alle piccole e piccolissime imprese, agli artigiani, ai commercianti, alle partite Iva e ai professionisti.

Il mio impegno politico in questi mesi è stato quello di cercare di favorire il processo di aggregazione, portando un contributo affinché la galassia centrista liberale popolare si mettesse insieme e convergesse in un unico soggetto politico.

Con la nascita di "Noi con l'Italia - UDC" è possibile vedere l'avvio di questa nuova strada mantenendo saldi i principi e i valori che fanno parte della mia cultura.

C'è necessità di rafforzare la coalizione di Centrodestra con l'intento di assicurare la maggioranza assoluta in Parlamento.

Dobbiamo però far prevalere la politica del buon senso, delle proposte realizzabili, contrapposta a quella del conflitto permanente e delle promesse irrealizzabili.

E necessaria una proposta equilibrata e moderata con l'intento di far avvicinare i cittadini attraverso serietà e concretezza, partendo dal territorio e interpretando l'attività politica come servizio.

Ora inizia un lavoro sul territorio: farò rete con gli amministratori locali e coi tanti cittadini che hanno dato la disponibilità a rafforzare questo progetto. Ci metto la faccia, la passione per la politica, l'esperienza amministrativa e soprattutto l'impegno costante di anni di lavoro sul territorio e tra la gente".