"Il progetto di legge n. 158 "Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria" sarà il primo punto all'ordine del giorno della convocazione della Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto convocata per domani 9 marzo". Ad annunciarlo è la Presidente della Commissione d'inchiesta Giovanna Negro (Veneto del Fare) (nella foto con il Vicepresidente Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) e il segretario Sergio Berlato). Il progetto di legge presentato dai Consiglieri regionali Maurizio Conte (Veneto per l'Autonomia), Massimiliano Barison e Sergio Berlato (FDI-MCR), Franco Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Stefano Fracasso (PD), Franco Gidoni e Alessandro Montagnoli (Lega Nord), Luciano Sandonà (Zaia Presidente) e Simone Scarabel (M5S), propone una serie di misure per accrescere tra i Veneti l'alfabetizzazione e l'informazione sui temi di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza.

Lo scopo è quello di portare i consumatori a fare scelte più consapevoli e valutare criticamente le offerte e i rischi e prevenire situazioni problematiche. "È un progetto di legge importante, nato dagli esiti della prima Commissione d'inchiesta sulle banche la quale ha fatto emergere una preoccupante carenza di educazione economica-finanziaria tra i Veneti - spiega Negro - da qui vogliamo partire con i lavori di questa seconda Commissione."

Il provvedimento prevede progetti di educazione economica e finanziaria dedicati agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado da realizzare previa adozione di un Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio. Sono previsti inoltre corsi di formazione finanziaria per le piccole e medie imprese organizzati tramite Veneto Sviluppo. Il progetto di legge prevede la concessione di finanziamenti regionali per l'apertura di sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche alle associazioni dei consumatori iscritte nei registri regionali. È istituita la Settimana regionale dell'economia e del risparmio in coincidenza con la Giornata nazionale dell'economia: un calendario di iniziative disegnato dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Al fine di attuare le diverse azioni viene individuata dalla Giunta regionale una struttura di coordinamento la quale entro il 31 dicembre di ogni anno relaziona sui risultati ottenuti e sulle risorse spese. La spesa prevista è di 1 milione di euro.

Consiglio regionale del Veneto