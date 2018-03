"La legge sulle cave che approda in Consiglio non è sicuramente quello che serve per preservare territorio e ambiente. Per questo abbiamo presentato una corposa manovra emendativa." È quanto dichiarano il Consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, relatore di minoranza, e il Capogruppo Stefano Fracasso a proposito del provvedimento che verrà discusso domani 13 marzo in Aula. "Tra i 62 emendamenti che abbiamo presentato, uno dei più importanti è quello relativo all'uso di materiali da recupero nella misura almeno del 30% per le opere pubbliche regionali, vincolando i finanziamenti pubblici.

Inoltre dobbiamo preservare il patrimonio storico culturale veneto, garantendo quindi fasce di sicurezza minime più ampie per le ville e i monumenti. Occorre poi stoppare qualsiasi attività estrattiva sottofalda oggi esercitata in deroga, con revoca dell'autorizzazione. Infine le sanzioni: devono essere adeguate per essere efficaci, per cui ci opponiamo alla riduzione prevista dal testo approvato in Commissione."

Ma le proposte del gruppo dem vanno oltre: "È necessario diminuire l'impatto dei ‘miglioramenti fondiari' e vietare l'estrazione di ghiaia e sabbia nelle aree contaminate da Pfas. Con i nostri emendamenti vogliamo poi scongiurare la possibilità di aprire nuove cave, farle ripartire nel Parco Colli e l'impossibilità per i Comuni di effettuare in maniera efficace i compiti di controllo e vigilanza. Agli stessi Comuni chiediamo che venga riconosciuto un ruolo in tema urbanistico, così come alle Province per quanto riguarda la viabilità. Abbiamo l'occasione per fare un salto di qualità - affermano in chiusura Zanoni e Fracasso - e le nostre proposte vanno in questa direzione. Sono emendamenti di buonsenso, che la maggioranza dovrebbe condividere al di là delle appartenenze partitiche."

Stefano Fracasso, Capogruppo in Consiglio regionale del Veneto del partito Democratico

Andrea Zanoni, Consigliere regionale del Veneto del partito Democratico