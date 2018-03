Cassa di Risparmio del Veneto rende noto che Gilberto Muraro si è dimesso dalla carica di presidente, per motivi personali. Gilberto Muraro, professore emerito di Scienza delle Finanze, ex Rettore dell'Università di Padova, coordinatore dei Nuclei di Valutazione delle Università di Venezia, Bologna e Macerata e socio di varie accademie in Veneto, stava attualmente ricoprendo il suo secondo mandato in qualità di presidente: prima per il periodo 2014-2017 e ora per il triennio 2017 - 2019 (curriculum vitae).

"Mi unisco all'intero Consiglio ed a tutti i colleghi per esprimere profonda gratitudine e sincera stima per il rilevante apporto professionale e personale che il prof. Muraro ha saputo dare nel corso di questi ultimi quattro anni - ha dichiarato Renzo Simonato, direttore generale -. Sotto la sua presidenza, la banca ha saputo cogliere con ancora maggior sensibilità le necessità provenienti dalle diverse istanze locali, analizzando e interpretando le esigenze del tessuto economico e sociale in cui opera. La sua capacità di ascolto unita all'attenzione per le persone, lo hanno reso per tutti noi una guida autorevole e un punto di riferimento importante."

