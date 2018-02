All''incontro con i candidati di Vicenza al Parlamento, invitati praticamente tutti dal Comitato dell'Albera, erano presenti, a parte qualche assente giustificato, solo in 4, per essere messi al corrente della "situazione di insostenibilità ed invivibilità dei Quartieri di Vicenza ovest soffocati da inquinamento atmosferico, acustico, sottoposti a terremoti continui causati dalle vibrazioni del terreno e provocato dal transito di un infernale traffico di 2500 Tir al giorno, oltre a migliaia di camion, migliaia e migliaia di veicoli, colonne militari Usa diretti e provenienti dalla vicina nuova Caserma Del Din / Dal Molin, pullman di linea urbani ed extraurbani... Un inferno nell'imbuto cittadino più trafficato d'Italia".

Vista l'attesa infinita degli abitanti della zona non sembra ragionevole bloccare oggi un'opera per cui esistono i finanziamenti per il progetto esecutivo e sono già partiti gli espropri.

D'altro canto se la Bretella dell'Albera, cioè il primo tronco di 5.3 km del primo stralcio della Tangenziale di Vicenza, attenuerà i problemi di vivibilità e mobilità dei cittadini che vivono nel suo perimetro di azione, è innegabile che non sarà la bretella a incidere sul miglioramento complessivo della situazione ambientale di Vicenza su cui, tra l'altro, non poco incideranno i lavori per le linee dell'Alta capacità ferroviaria se tutto rimarrà allo stato attuale.

Come candidato al Senato di Insieme ma soprattutto come coordinatore cittadino del Psi di Vicenza ho già calendariato degli incontri con tutte le associazioni e i comitati di zona per discutere con loro di una visione complessiva del problema viabilistico e ambientale di Vicenza che sappia inserire le legittime aspettative di ognuno in una visione che per essere efficace non potrà che essere di... Insieme.

Nel passato, infatti, le amministrazioni che si sono succedute hanno avuto buon gioco nel portare avanti i propri disegni senza concertarli con i cittadini proprio sfruttando le loro divisioni che proveremo in ogni modo a comporre o, almeno, a ridurre per una Vicenza migliore che lasci gli ultimi posti nella classifica dell'inquinamento in Veneto e in Italia.

Giovanni Coviello

candidato peral Senato collegio plurinominale Veneto 2 (Vicenza, Verona, Padova)