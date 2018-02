Nella nota che pubblichiamo c'è la dichiarazione di Costantino Toniolo, candidato per la Camera dei Deputati (capolista al collegio plurinominale "Veneto 02" di Noi con L'Italia - UDC - circoscrizione elettorale Veneto 02). "Sappiamo bene che sono migliaia i risparmiatori danneggiati pesantemente dal crac delle banche venete, dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca. Il Parlamento dovrà riprendere subito in mano il lavoro della commissione banche e incrementare il fondo per i danneggiati dal crollo delle banche popolari. I risparmiatori devono essere assolutamente rimborsati, dobbiamo trovare il modo di farlo.

Nel frattempo "Noi con l'Italia-Udc" riteniamo che vada attuata una riforma che preveda l'unificazione della Vigilanza bancaria rendendo più snello ed efficace il ruolo di controllo nei confronti degli enti di credito per evitare che si ripetano in futuro i default bancari che ci hanno colpiti a Vicenza e in Veneto.

Inoltre vanno superati i vuoti normativi e vanno risolte le criticità dell'ordinamento bancario italiano che hanno reso possibili crac bancari come quello di BPVi e di VB.

Come NOI-UDC proponiamo anche l'interdizione dai pubblici uffici, e dai ruoli di rango simili, per gli amministratori bancari dolosamente responsabili delle crisi bancarie ai danni dei risparmiatori".