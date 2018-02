Procede per tappe la ricerca di raggiungimento dell'obiettivo di acquisizione di maggiori forme di autonomia per il Veneto su 23 materie, nel rispetto del valore indiscutibile dell'unità nazionale, un percorso iniziato all'indomani del voto referendario del 22 ottobre scorso. Fratelli d'Italia del Veneto ha sostenuto convintamente il referendum per chiedere maggiori forme di autonomia per il Veneto, in quanto non ritiene che questa richiesta possa in alcun modo essere incompatibile con la salvaguardia del valore indiscutibile dell'unità nazionale - affermano i Consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato e Massimiliano Barison.

In questo momento sono cinque le materie in cui si basa la pre-intesa tra la nostra regione ed il Governo nazionale: Ambiente, Istruzione, Sanità, Lavoro, Rapporti internazionali e rapporti con l'Unione Europea. Temi importanti che richiedono una discussione importante riguardante la compartecipazione sui tributi e i costi standard per la gestione dei servizi. Questi sono gli argomenti che definiscono il vero federalismo - precisano i Consiglieri Berlato e Barison. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto fino a questo momento perché si sta procedendo sulla linea tracciata dal Progetto dei Legge approvato in Consiglio regionale. Un passaggio importante a cui il Gruppo consiliare Fratelli d'Italia ha apportato il proprio contributo costruttivo e con medesima convinzione seguirà, passo dopo passo, anche il resto della trattativa - concludono i Consiglieri Berlato e Barison.

Sergio Berlato e Massimiliano Barison, Consiglieri regionali del Veneto di Fratelli d'Italia