Nel 2014 in chiusura della legislatura regionale in cui ero presidente della Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale del Veneto è stata approvata la legge per l'autonomia che nel novembre scorso ci ha portato a votare al Referendum. Sono stato il primo firmatario della proposta di legge votata in aula e pure il relatore di maggioranza. La legge regionale n. 15/2014 "Referendum Consultivo sull'autonomia del Veneto" l'ho voluta da moderato perché sono convinto che per investire nel nostro futuro, in quello delle nostre imprese, del lavoro di tutti e dei nostri figli, sia necessario ripartire dal Veneto Autonomo.

Per questo invito tutti i parlamentari che saranno eletti qui in Veneto a votare (una volta a Roma) per l'autonomia della nostra Regione.

Naturalmente voterò per l'autonomia nel caso fossi eletto: non avrò dubbi!

Costantino Toniolo (nella foto con Carlo Alberto Tesserin), candidato per la Camera dei Deputati (capolista al collegio plurinominale "Veneto 02" di Noi con L'Italia-UDC - circoscrizione elettorale Veneto 02)