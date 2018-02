A margine dell'odierno incontro a palazzo Balbi tra il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e la delegazione trattante per l'autonomia del Veneto sulla bozza di pre-intesa quadro inviata alla Regione dal Ministero degli Affari regionali il governatore si è mostrato deciso nel voler perseguire il suo primo obiettivo, avere un primo accordo prima delle elezioni che fissi l'agenda del governo che verrà, ma ha anche sottolineato come la trattativa in corso sull'autonomia non possa essere conclusa in tempi brevissimi per le oggetive complessità dell'argomento. Sentite cosa ci dice Luca Zaia.