"Ci stiamo avvicinando al 21 marzo, giornata dedicata alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime di mafia, per far sì che questo impegno sia strutturale e coinvolga tutti i livelli istituzionali, oltre a quelli sociali e delle forze dell'ordine." È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Bruno Pigozzo che sul tema incalza: "La presenza quotidiana delle mafie è dimostrata dai fatti agghiaccianti degli ultimi giorni: la rete della malavita è organizzata su livelli locali, regionali, nazionali e internazionali.

Contro questa organizzazione serve una risposta forte da parte delle istituzioni; è necessario mettere a punto azioni concrete che vadano a colpire alla base la diffusione del fenomeno mafioso nei gangli produttivi, sociali, culturali della nostra realtà. In occasione delle celebrazioni del 21 marzo saranno coinvolti 600 studenti da tutte le scuole del Veneto che saranno chiamati a presentare le loro riflessioni e le loro esperienze in tema di legalità e di promozione della cultura della legalità: si tratta di un investimento che il Consiglio regionale e l'Osservatorio per la legalità stanno portando avanti e su questa sfida abbiamo bisogno di avere a fianco tutti i cittadini onesti, tutte le imprese oneste, tutte le associazioni che hanno a cuore il bene comune del nostro Veneto."

Bruno Pigozzo, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto