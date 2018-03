Ripresa l'Edicola di Radio Vicenza questa mattina da Forza Vicenza Caffetteria Ristorante. Col direttore della radio vicentina, Francesco Brasco, c'era a commentare le notizie del giorno l'esponente del PSI di Vicenza e nostro direttore, per le testate VicenzaPiù e VicenzaPiu.tv, Giovanni Coviello (entrambi nella foto con la splendida titolare del locale, ndr). Si è parlato di politica estera (elezione “bulgara“ per Putin), di politica nazionale (accordo M5S e Lega per le Camere?), di politica locale (le amministrative del 2018 di Vicenza con la rediviva Donazzan bocciata a livello nazionale e con la voglia di darsi visibilità locale), di giornata senza auto (ottima per la cultura dell'ambiente ma un palliativo contro l'inquinameno).

E poi ancora di grandi mostre in città (con Goldin efficaceo organizzatore ma anche unico beneficiario degli incassi, che, ha detto Coviello, andrebbero destinati in parte ai gruppi culturali e artistici locali), della piaga della ludopatia (che andrebbe affrontata alla base con una maggiore informazione sui rischi e, soprattutto, con una maggiore attenzione alla socialità) e di altri temi. Anche di BPVI e Veneto Banca e dei risparmiatori truffati col punto di VicenzaPiù sugli ultimi passi...

Tutto questo è ora disponibile in podcast su RadioVicenza.com